Exposition La moindre des choses Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Exposition La moindre des choses 4 et 5 octobre Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Venez découvrir le travail sensible de BPBP – Barbara Paz Bianchi Palma. À travers le geste minutieux et le travail manuel, BPBP cultive une esthétique engagée envers le vivant, le quotidien et l’invisible : ce qu’elle nomme « La moindre des choses », titre de la série qu’elle présente pour cette Biennale.

Les pièces exposées combinent des techniques telles que le crazy patchwork, le quilting, le tricot en chaîne, la peinture à l’aiguille ou sur soie, et intègrent des matériaux variés : lin, coton, soie, laines, perles, cuivre, lapis-lazuli ou tissus recyclés.

En parallèle de cette exposition, Barbara Paz Bianchi Palma et Alice Calm – artiste du fil rouge – ont mêlés leur univers créatifs pour proposer une œuvre à 4 mains, spécialement pensée pour l’occasion…

Dans le cadre de la 11ème Biennale Hors Normes

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s’offre un emplacement idéal. De l’extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l’intérieur, d’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises “individualisées” pour travailler tranquillement.

Oeuvre Arbre de l’artiste BPBP – © BPBP