Exposition la musique à Charmes – Rue Barrès Charmes 21 juin 2025 14:30

Vosges

Exposition la musique à Charmes Rue Barrès Maison du Chaldron Charmes Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-21 14:30:00

fin : 2025-07-15 18:00:00

2025-06-21

Venez découvrir l’histoire de la musique à Charmes histoire de l’orgue qui se trouve à l’église, les harmonies et fanfares de Charmes.

Exposition d’instruments de musique, de partitions de musiques populaires et sacrées.Tout public

Rue Barrès Maison du Chaldron

Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 75 97 42 15

English :

Come and discover the history of music in Charmes: the history of the organ in the church, and the Charmes brass bands.

Exhibition of musical instruments and scores of popular and sacred music.

German :

Entdecken Sie die Geschichte der Musik in Charmes: die Geschichte der Orgel, die sich in der Kirche befindet, die Harmonien und Blaskapellen von Charmes.

Ausstellung von Musikinstrumenten, Partituren von Volks- und Kirchenmusik.

Italiano :

Venite a scoprire la storia della musica a Charmes: la storia dell’organo della chiesa e delle bande musicali di Charmes.

Esposizione di strumenti musicali e spartiti di musica popolare e sacra.

Espanol :

Venga a descubrir la historia de la música en Charmes: la historia del órgano de la iglesia y de las bandas de música de Charmes.

Exposición de instrumentos musicales y partituras de música popular y sacra.

