EXPOSITION “LA MUSIQUE ET LA CRÉATION DES SOCIÉTÉS HUMAINES” CPFI Le Mans lundi 6 octobre 2025.

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-06 09:30:00

fin : 2025-10-10 17:00:00

2025-10-06

Comment les instruments de musique portent ils des significations, des histoires et des valeurs, témoignant d’une forme d’intelligence culturelle ?

Comment les instruments de musique portent ils des significations, des histoires et des valeurs, témoignant d’une forme d’intelligence culturelle ? Les instruments de musiques du monde de la collection ethnographique de la ville du Mans seront la fenêtre pour partir à la découverte de la création des sociétés humaines et des différentes formes d’intelligences le permettant . .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

English :

How do musical instruments carry meanings, stories and values, testifying to a form of cultural intelligence?

German :

Wie tragen Musikinstrumente Bedeutungen, Geschichten und Werte in sich, die von einer Form kultureller Intelligenz zeugen?

Italiano :

In che modo gli strumenti musicali veicolano significati, storie e valori, testimoniando una forma di intelligenza culturale?

Espanol :

¿Cómo transmiten los instrumentos musicales significados, historias y valores, dando testimonio de una forma de inteligencia cultural?

