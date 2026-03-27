Exposition La naissance de l’Algérie Médiathèque Hendaye

Exposition La naissance de l’Algérie

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-30

Conçue par Jean-Louis Marçot, auteur de plusieurs contributions à la connaissance du passé colonial de la France, cette exposition propose une remontée en 12 dates et 13 focus jusqu’aux prémices de la colonisation de ce qui deviendra l’Algérie .

Ces origines trop souvent oubliées ou travesties portent en germe le dénouement tragique dont plusieurs générations d’Algériens, berbères, arabes, européens… ont souffert.

Se replonger avec exactitude dans ce temps, c’est se donner une chance de comprendre l’extrême violence qui l’a marqué. C’est, au-delà des opinions, des sentiments, des émotions et des mémoires fracturées ou affrontées, embrasser le passé et s‘ouvrir plus paisiblement à l’avenir. .

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition La naissance de l’Algérie

L’événement Exposition La naissance de l’Algérie Hendaye a été mis à jour le 2026-03-24 par Hendaye Tourisme & Commerce