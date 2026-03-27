Exposition La naissance de l’Algérie Médiathèque Hendaye

Exposition La naissance de l’Algérie

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Alain Ruscio, journaliste et historien particulièrement sensible à la question de la justice sociale, s’est intéressé très tôt aux non-dits de l’empire colonial français.

Après avoir étudié en profondeur la guerre d’Indochine, il a orienté sa recherche vers l’Algérie. Sans lien personnel avec l’ancienne colonie française, à la différence d’autres historiens tels que Benjamin Stora ou Mohammed Harbi récemment décédé, Alain Ruscio a consacré plusieurs études fouillées sur son passé, récent avec Nostalgérie.

L’interminable histoire de l’OAS, (Paris, Éd. La Découverte, 2015) et plus lointain, originel pour ainsi dire, avec

La première guerre d’Algérie une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, (La Découverte, 2024, 773 p.).

Ce livre limpide et précis fait aujourd’hui autorité dans son domaine. Il est inscrit au catalogue de la Médiathèque. .

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77

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English : Exposition La naissance de l’Algérie

L’événement Exposition La naissance de l’Algérie Hendaye a été mis à jour le 2026-03-23 par Hendaye Tourisme & Commerce