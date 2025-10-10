Exposition « La Nappe, De l’estuaire on se souvient des ruisseaux » de Camille Orlandini et Corentin Massaux Les Petites Écuries Nantes

Exposition « La Nappe, De l’estuaire on se souvient des ruisseaux » de Camille Orlandini et Corentin Massaux Les Petites Écuries Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Recherche-création ancrée sur l’entité paysagère du bassin versant de la Loire, La nappe est pensée comme un espace vecteur de lien et de rencontres, réceptacle aux récits collectifs. Les deux artistes, Camille Orlandini et Corentin Massaux, s’appuient sur des expérimentations collectives pour explorer l’acte nourricier et la picturalité de l’objet nappe. La recherche se ramifie au sein de différents contextes pour venir faire escale avec les éditions Paris-Brest aux Petites Écuries lors de l’exposition De l’estuaire on se souvient des ruisseaux.

Les Petites Écuries Nantes 44021

https://lespetitesecuriesnantes.fr/