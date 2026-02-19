Exposition La nature au quotidien rue Martignac Miramont-de-Guyenne

Exposition La nature au quotidien

rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Venez découvrir une exposition là pour sensibiliser tous les citoyens aux nouvelles pratiques en matière d’entretien des espaces publics sur la commune et rassurer les habitants. La nature au quotidien peut être mal perçue car mal comprise.

rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Exposition La nature au quotidien

Come and discover an exhibition designed to raise awareness of new practices in the upkeep of public spaces in the commune, and to reassure residents. Everyday nature can be misunderstood and misperceived.

