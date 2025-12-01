Exposition La nature en couleurs Cernay

Exposition La nature en couleurs

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-28 10:00:00

fin : 2026-01-26 17:00:00

2025-12-28

Exposition de Baptiste Puaud au Rendez-vous de l’illustration jeunesse des planches originales aux couleurs vives, où nature et poésie se rejoignent pour émerveiller petits et grands.

Baptiste Puaud est l'invité du Rendez-vous de l'illustration jeunesse. Son exposition révèle des planches originales aux couleurs vives, empreintes de poésie et d'émotions, où la nature et l'imaginaire se rencontrent.

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Baptiste Puaud?s exhibition at the Rendez-vous de l?illustration jeunesse: original, brightly-colored illustrations, where nature and poetry come together to delight young and old alike.

German :

Ausstellung von Baptiste Puaud beim Rendez-vous de l’illustration jeunesse: Originalzeichnungen in leuchtenden Farben, in denen Natur und Poesie zusammenkommen, um Kinder und Erwachsene in Staunen zu versetzen.

Italiano :

La mostra di Baptiste Puaud al Rendez-vous de l’illustration jeunesse: illustrazioni originali e dai colori vivaci che uniscono natura e poesia per incantare grandi e piccini.

Espanol :

La exposición de Baptiste Puaud en la Rendez-vous de l’illustration jeunesse: ilustraciones originales y de vivos colores que combinan naturaleza y poesía para deleitar a grandes y pequeños.

