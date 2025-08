Exposition La Nature en Noir et Blanc Bernadette Simonin Médiathèque de Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains

Exposition La Nature en Noir et Blanc Bernadette Simonin

Médiathèque de Bains-les-Bains 5 Rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-08 09:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-08

Dans le cadre du Festival « Ô les Bains! » Pour un retour à l’essentiel, Bernadette Simonin invite à un voyage en noir et blanc au coeur de la nature. Son choix du monochrome, entre mémoire intemporelle et regard contemporain, pousse le spectateur à redécouvrir la nature dans sa vérité la plus simple et profonde. Du 08 au 13 septembre. Accès libre.Tout public

Médiathèque de Bains-les-Bains 5 Rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60

English :

As part of the « Ô les Bains! for a return to the essential, Bernadette Simonin invites us on a journey in black and white to the heart of nature. Her choice of monochrome, a blend of timeless memory and contemporary vision, encourages viewers to rediscover nature in its simplest, most profound truth. From September 08 to 13. Free admission.

German :

Im Rahmen des Festivals « Ô les Bains! » bernadette Simonin lädt zu einer Reise in Schwarz-Weiß ins Herz der Natur ein, um zum Wesentlichen zurückzukehren. Ihre Wahl der Monochromie, zwischen zeitloser Erinnerung und zeitgenössischem Blick, bringt den Betrachter dazu, die Natur in ihrer einfachsten und tiefsten Wahrheit wiederzuentdecken. Vom 08. bis 13. September. Freier Zugang.

Italiano :

Nell’ambito del Festival « Ô les Bains! bernadette Simonin ci invita a un viaggio in bianco e nero nel cuore della natura. La sua scelta del monocromo, una miscela di memoria senza tempo e prospettiva contemporanea, incoraggia gli spettatori a riscoprire la natura nella sua verità più semplice e profonda. Dall’08 al 13 settembre. Ingresso libero.

Espanol :

¡En el marco del Festival « Ô les Bains! bernadette Simonin nos invita a un viaje en blanco y negro al corazón de la naturaleza. Su elección del monocromo, mezcla de memoria intemporal y perspectiva contemporánea, anima al espectador a redescubrir la naturaleza en su verdad más simple y profunda. Del 8 al 13 de septiembre. Entrada gratuita.

