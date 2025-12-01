Exposition La nature ordinaire est bien extraordinaire Millaris Gavarnie-Gèdre

Exposition La nature ordinaire est bien extraordinaire

Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Réalisées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communal mené par le Parc national des Pyrénées, les aquarelles de Nathalie Charrier mettent en valeur la beauté de la biodiversité qui nous entoure. Faune, flore, champignons, lichens de nos villages, vous les voyez souvent mais parfois sans les voir vraiment. (Re)découvrez les grâce à ces dessins sensibles qui célèbrent le vivant où qu’il soit.

Exposition proposée par le Parc national des Pyrénées. .

Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 35 25

English :

Produced as part of the Atlas de la Biodiversité Communal project run by the Parc National des Pyrénées, Nathalie Charrier’s watercolors highlight the beauty of the biodiversity that surrounds us. The fauna, flora, mushrooms and lichens of our villages are often seen, but sometimes not seen at all. (Re)discover them thanks to these sensitive drawings that celebrate life wherever it may be.

L’événement Exposition La nature ordinaire est bien extraordinaire Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-12-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65