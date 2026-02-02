Exposition La nature s’expose à Bessines Bibliothèque, salle de la Grange Bessines

Exposition La nature s’expose à Bessines

Bibliothèque, salle de la Grange 4 Rue de l’Église Bessines Deux-Sèvres

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-22

2026-03-03

Une exposition photo dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale Marais poitevin.

Venez découvrir la faune, flore et les paysages des communes ABC mis en photo par des habitants du territoire. Cette exposition fait suite à un concours organisé en 2024, pour le lancement de l’ABC Marais poitevin.

Entrée gratuite.

A la bibliothèque, salle de la Grange, 4 rue de l’Église à Bessines.

Bibliothèque, salle de la Grange 4 Rue de l’Église Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 10 64

