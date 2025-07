Exposition la nuit, je mens Le Corridor Liverdun

Exposition la nuit, je mens

Le Corridor 2 rue Saint Pierre Liverdun Meurthe-et-Moselle

Une exposition originale à découvrir en écho avec l’exposition de la Galerie Les Volets Bleus.

Samedi 26 et dimanche 27 juillet de 14h à 18h Galerie le Corridor rue Saint-Pierre (face église)Tout public

Le Corridor 2 rue Saint Pierre Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 50 19 13 68

English :

An original exhibition to be discovered in conjunction with the Galerie Les Volets Bleus exhibition.

Saturday July 26 and Sunday July 27, 2pm-6pm Galerie le Corridor rue Saint-Pierre (opposite the church)

German :

Eine originelle Ausstellung, die als Echo auf die Ausstellung in der Galerie Les Volets Bleus zu entdecken ist.

Samstag, 26. und Sonntag, 27. Juli von 14 bis 18 Uhr Galerie le Corridor rue Saint-Pierre (gegenüber der Kirche)

Italiano :

Un’esposizione originale da scoprire in concomitanza con la mostra della Galerie Les Volets Bleus.

Sabato 26 e domenica 27 luglio dalle 14.00 alle 18.00 Galerie le Corridor rue Saint-Pierre (di fronte alla chiesa)

Espanol :

Una exposición original que se descubrirá con motivo de la exposición de la Galerie Les Volets Bleus.

Sábado 26 y domingo 27 de julio de 14:00 a 18:00 h Galerie le Corridor rue Saint-Pierre (frente a la iglesia)

