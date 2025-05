Exposition La nuit sans musée – Die, 17 mai 2025 18:30, Die.

Drôme

Exposition La nuit sans musée 1 place de l’évéché Die Drôme

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le musée de Die organise La Nuit Européenne sans musée. Exposition exceptionnelle avec Gustavo Almenara, Sylvain Bissonier, Marion Fontaine, Yann Le Crouhennec et Jeanne Von Monckhoven. Petite buvette sur place.

.

1 place de l’évéché

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr

English :

The Musée de Die organizes La Nuit Européenne sans musée. Exceptional exhibition with Gustavo Almenara, Sylvain Bissonier, Marion Fontaine, Yann Le Crouhennec and Jeanne Von Monckhoven. Light refreshments on site.

German :

Das Musée de Die organisiert La Nuit Européenne sans musée. Außergewöhnliche Ausstellung mit Gustavo Almenara, Sylvain Bissonier, Marion Fontaine, Yann Le Crouhennec und Jeanne Von Monckhoven. Kleine Erfrischungen vor Ort.

Italiano :

Il Musée de Die organizza la Notte europea senza museo. Mostra eccezionale con Gustavo Almenara, Sylvain Bissonier, Marion Fontaine, Yann Le Crouhennec e Jeanne Von Monckhoven. Piccolo punto di ristoro in loco.

Espanol :

El Musée de Die organiza la Noche europea sin museo. Excepcional exposición con Gustavo Almenara, Sylvain Bissonier, Marion Fontaine, Yann Le Crouhennec y Jeanne Von Monckhoven. Pequeño bar de refrescos in situ.

L’événement Exposition La nuit sans musée Die a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme du Pays Diois