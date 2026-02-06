EXPOSITION LÀ OÙ COMMENCE LA MUE Montpellier

EXPOSITION LÀ OÙ COMMENCE LA MUE

L’Espace Dominique Bagouet a le plaisir d’accueillir, du 11 février au 5 avril 2026, l’exposition Là où commence la mue, de Christine Masduraud.

Mettant en lumière le travail que l’artiste a réalisé avec des femmes en situation d’exil, cette exposition rassemble des créations collectives empreintes d’une grande sensibilité, dialoguant avec la production personnelle de l’artiste.

Ce parcours invite les visiteurs à s’immerger dans un univers visuel et culturel où se côtoient savoir-faire artisanal et récits de vie.

Vernissage de l’exposition mardi 10 février à 18h30.

Horaires d’ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermé le lundi)

Conçu avec l’association B comme Bombyx, venant en aide aux femmes réfugiées ou demandeuses d’asile, le projet Là où commence la mue ouvre un espace de dialogue entre art, actualité et vécu individuel. Cette collaboration artistique naît à partir d’une idée de l’association proposer aux femmes en situation d’exil des ateliers de broderie guidés par Christine Masduraud, dans un temps de partage, à l’abri du bruit du monde. La broderie, geste ancestral et manuel, devient alors une forme de réparation, un lieu d’invention de soi entre ici et ailleurs. Parallèlement, l’artiste nourrit sa propre pratique de ces rencontres et réalise des pièces personnelles qui prolongent cette expérience de partage.

A la dimension fortement sociale et inclusive, le projet Là où commence la mue invite à reconsidérer les parcours migratoires, en renforçant les liens entre personnes exilées, artistes, acteurs culturels et habitants de la Métropole de Montpellier.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Entrée libre

Visites guidées gratuites :

Hebdomadaires : samedi et dimanche à 15h

Familles (au moins 1 adulte et 1 enfant à partir de 3 ans) dimanche à 14h30

Visites de groupes sur réservation obligatoire visites@ville-montpellier.fr .

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 63 42 78

English :

Espace Dominique Bagouet is pleased to welcome Christine Masduraud?s exhibition Là où commence la mue, from February 11 to April 5, 2026.

Highlighting the artist?s work with women in exile, this exhibition brings together highly sensitive collective creations, in dialogue with the artist?s personal production.

