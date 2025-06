Exposition « La Page en cours… de… gourmandise » Médiathèque Bégard 1 juillet 2025 10:00

Exposition « La Page en cours… de… gourmandise » Médiathèque 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

« La Page en cours de… gourmandise » est une exposition joyeuse et pétillante qui célèbre l’imaginaire à travers une galerie de tableaux à l’acrylique, où fruits, légumes et lutins prennent vie dans la bonne humeur. Avec humour et poésie, Karen L’Hémeury donne une personnalité unique à ses personnages, et transforme le quotidien pour donner le sourire et s’évader. .

