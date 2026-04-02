Exposition La Palette Outreloise Wimereux
Exposition La Palette Outreloise Wimereux jeudi 23 avril 2026.
Wimereux
Exposition La Palette Outreloise
Salons des jardins de la baie St Jean rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-23
Une vingtaine d’artistes viendront présenter leurs œuvres pour le plaisir des yeux .
Horaire de visite
– Jeudi 10 h 00 12 h 00 14 h 00 18 h 00
– vendredi au dimanche 10 h 00 12 h 00 14 h 00 19 h 00 .
Salons des jardins de la baie St Jean rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 65 09 79 61
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English :
L’événement Exposition La Palette Outreloise Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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