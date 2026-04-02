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Exposition La Palette Outreloise Wimereux

Exposition La Palette Outreloise Wimereux jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Salons des jardins de la baie St Jean rue Sainte Adrienne

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-23T

Fin : 2026-04-26T

Tarif :

Wimereux

Exposition La Palette Outreloise

Salons des jardins de la baie St Jean rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-23

Une vingtaine d’artistes viendront présenter leurs œuvres pour le plaisir des yeux .

Horaire de visite
– Jeudi 10 h 00 12 h 00 14 h 00 18 h 00
– vendredi au dimanche 10 h 00 12 h 00 14 h 00 19 h 00   .

Salons des jardins de la baie St Jean rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 65 09 79 61 

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English :

L’événement Exposition La Palette Outreloise Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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