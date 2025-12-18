Exposition > La Parade

Place Charles De Gaulle Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-07

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-07

Le Frac Normandie répond à la sollicitation de la ville de Torigny-les-Villes de concevoir une exposition de collection dans la grande galerie du château des Matignon ainsi qu’en extérieur dans les jardins de la cour aux canons.

L’exposition présente un ensemble de sculptures qui sera exposé telle une parade ou un défilé sur grande moquette noire. Les œuvres présentent un regard amusé et décalé sur les objets du quotidien en jouant sur les matériaux. .

Place Charles De Gaulle Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 71 44 contact@torignylesvilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition > La Parade

L’événement Exposition > La Parade Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Saint-Lô