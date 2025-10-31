Exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet

Exposition La part du feu de Claire Forgeot

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2025-12-13

Découvrez la nouvelle exposition de l’artiste bayonnaise Claire Forgeot, La Part du feu , une invitation à plonger dans un univers où matière, lumière et émotions se rencontrent. .

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

English : Exposition La part du feu de Claire Forgeot

German : Exposition La part du feu de Claire Forgeot

Italiano :

Espanol : Exposition La part du feu de Claire Forgeot

L’événement Exposition La part du feu de Claire Forgeot Anglet a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Anglet