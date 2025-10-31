Exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet
Exposition La part du feu de Claire Forgeot Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 13 décembre 2025.
Exposition La part du feu de Claire Forgeot
Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-13
fin : 2026-03-07
2025-12-13
Découvrez la nouvelle exposition de l’artiste bayonnaise Claire Forgeot, La Part du feu , une invitation à plonger dans un univers où matière, lumière et émotions se rencontrent. .
Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
