Exposition La Passem ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Pau

Exposition La Passem !

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Connaissez-vous la course de relais “La Passem !”? Venez la découvrir, pendant le Mois de la langue, à l’Espaci Lecturas e Descobèrtas de la Ciutat, à Pau.

Une exposition, créée avec Ligams, qui va vous donner envie de courir pour la langue occitane .

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

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English : Exposition La Passem !

L’événement Exposition La Passem ! Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau