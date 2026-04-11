Exposition La Passem ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau
Exposition La Passem ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau mercredi 15 avril 2026.
Pau
Exposition La Passem !
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Connaissez-vous la course de relais “La Passem !”? Venez la découvrir, pendant le Mois de la langue, à l’Espaci Lecturas e Descobèrtas de la Ciutat, à Pau.
Une exposition, créée avec Ligams, qui va vous donner envie de courir pour la langue occitane .
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition La Passem !
L’événement Exposition La Passem ! Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Ateliers Trompe-l’oeil Place Mulot Pau 11 avril 2026
- Rencontre avec l’atelier La Mona-vitrail Rue du Château Pau 11 avril 2026
- Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau 11 avril 2026
- Coeurs à l’ouvrage Rue du Château Pau 11 avril 2026
- Marché ambulant Pau 11 avril 2026