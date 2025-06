Exposition La Peau des Ronces – Eglise de Valette Lougratte 20 juin 2025 14:30

Chaque saison estivale, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs. Une dizaine d’artistes, associations ou écoles d’art vous guident à la découverte de leur passion.

Cette semaine scène ouverte aux arts vivants et installations textiles de Muriel Mommens, dessins de Geneviève Démereau, photographie de ABI Anne-Béatrix Isabelle, bande de son d’ Isabelle Cirla.

Venez assister à l’exposition « La peau des ronces » avec le vernissage le vendredi 20 juin à 18h.

Dimanche 22 juin de 17h à ”tard”

Sophie Delizée / voix Inna Maaímura / textes Michel Doneda / saxophone Gérard Fabbiani / clarinette basse.

Lundi 23 juin à 18h

Trio Audrey Rocher / voix trompette… Roland Devocel.

Exposition ouverte de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. .

Eglise de Valette 2246 route de Valette

Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 00 81 80 eglisevalettelougratte@gmail.com

English : Exposition La Peau des Ronces

Every summer, the doors of Valette church open to welcome artists from the Lot-et-Garonne and surrounding area. A dozen artists, associations or art schools guide you in the discovery of their passion.

German : Exposition La Peau des Ronces

Jeden Sommer öffnen sich die Türen der Kirche von Valette, um Künstler aus dem Lot-et-Garonne und der Umgebung zu empfangen. Ein Dutzend Künstler, Vereine oder Kunstschulen führen Sie durch die Entdeckung ihrer Leidenschaft.

Italiano :

Ogni estate, le porte della chiesa di Valette si aprono per accogliere gli artisti del Lot-et-Garonne e dei dintorni. Una dozzina di artisti, associazioni e scuole d’arte saranno a disposizione per farvi scoprire la loro passione.

Espanol : Exposition La Peau des Ronces

Cada verano, las puertas de la iglesia de Valette se abren para acoger a los artistas de Lot-et-Garonne y alrededores. Una decena de artistas, asociaciones y escuelas de arte le harán descubrir su pasión.

