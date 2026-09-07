Exposition : La peinture murale, de la découverte à la restauration, Mairie de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne

Informations pratiques

Exposition : La peinture murale, de la découverte à la restauration Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Saint-Dier d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nombreuses sont les églises du territoire de Billom Communauté abritant des décors peints d’exception. Pour vous faire découvrir ces peintures murales, des plus anciennes, du XIIe siècle, aux plus récentes, XIXe, le Pays d’art et d’histoire a réalisé une exposition qui aborde le sujet de leur (re)découverte, de la technique utilisée à leur restauration.

Mairie de Saint-Dier d’Auvergne 41, rue de l’octroi 63520 Saint-Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

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