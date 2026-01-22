Exposition La petite robe noire 100 ans d’élégance (1926-2026) Médiathèque L’Alpha Angoulême
Exposition La petite robe noire 100 ans d’élégance (1926-2026)
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : Lundi 2026-02-28
fin : 2026-04-01
2026-02-28
À l’occasion du centenaire de la mythique Petite Robe Noire de Chanel, les élèves du Bac Professionnel Métiers de la Couture et de la Confection de la cité Valois-Rostand à Angoulême réinterprètent cette silhouette à travers leurs propres créations.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
To mark the centenary of Chanel?s legendary Little Black Dress, students in the Bac Professionnel Métiers de la Couture et de la Confection at the cité Valois-Rostand in Angoulême are reinterpreting this silhouette through their own creations.
