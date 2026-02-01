Exposition la photo dans tous ses états Altkirch

Exposition la photo dans tous ses états

1a rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Expo photo Reflets , studio photo, diaporamas, conférences. Avec la participation de Mola Pola.. Petite restauration, buvette.

Reflets , avec la participation de l’association Mola Pola

Au programme

Ateliers photo

Studio photo

Diaporamas

Conférences

Buvette, petite restauration

1a rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr

English :

Reflets photo exhibition, photo studio, slide shows, lectures. With the participation of Mola Pola… Snacks and refreshments.

