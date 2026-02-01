Exposition la photo dans tous ses états Altkirch
Exposition la photo dans tous ses états Altkirch samedi 28 février 2026.
Exposition la photo dans tous ses états
1a rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Expo photo Reflets , studio photo, diaporamas, conférences. Avec la participation de Mola Pola.. Petite restauration, buvette.
Reflets , avec la participation de l’association Mola Pola
Au programme
Ateliers photo
Studio photo
Diaporamas
Conférences
Buvette, petite restauration
1a rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr
English :
Reflets photo exhibition, photo studio, slide shows, lectures. With the participation of Mola Pola… Snacks and refreshments.
