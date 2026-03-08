EXPOSITION LA PHOTOGRAPHIE REGARDS DE FEMMES Sète

EXPOSITION LA PHOTOGRAPHIE REGARDS DE FEMMES

Restitution de 4 ateliers FemmeLab menés par la Palanquée dans le cadre des activités proposées à l’Espace de Vie Sociale Albert-Calmette, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.À travers la photographie et l’expression artistique, les participants mettent en lumières, à travers cette exposition, la place, la force et la diversité des femmes.Vernissage le vendredi 13 mars, à 18h. En présence des artistes qui ont menés ces ateliers.Du 13 au 20 mars 2026 Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville Visible aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville, du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi jusqu’à 16h30. .

place de l’Hôtel de Ville Sète 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 50

English :

The results of 4 FemmeLab workshops run by La Palanquée as part of the activities offered at the Espace de Vie Sociale Albert-Calmette, on the occasion of International Women?s Rights Day. Through photography and artistic expression, the participants highlight the place, strength and diversity of women in this exhibition.

