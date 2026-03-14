Exposition La Pieta de Michel-Ange Galerie Aurore Rochefort
Exposition La Pieta de Michel-Ange Galerie Aurore Rochefort samedi 28 mars 2026.
Exposition La Pieta de Michel-Ange
Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-28
La Pietà de Michel Ange comme vous ne l’avez jamais vue, grâce aux admirables photographies de Robert Hupka.
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Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lefestival17@gmail.com
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English : Exhibition: Michelangelo’s Pietà
Michelangelo’s Pietà as you have never seen it before, thanks to Robert Hupka’s remarkable photographs.
L’événement Exposition La Pieta de Michel-Ange Rochefort a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan