Exposition La Pieta de Michel-Ange Galerie Aurore Rochefort

Exposition La Pieta de Michel-Ange

Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-28

La Pietà de Michel Ange comme vous ne l’avez jamais vue, grâce aux admirables photographies de Robert Hupka.

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Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lefestival17@gmail.com

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English : Exhibition: Michelangelo’s Pietà

Michelangelo’s Pietà as you have never seen it before, thanks to Robert Hupka’s remarkable photographs.

L’événement Exposition La Pieta de Michel-Ange Rochefort a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan