Exposition La Plume perdue – Sainte-Croix-aux-Mines, 18 juin 2025 07:00, Sainte-Croix-aux-Mines.

Haut-Rhin

Exposition La Plume perdue 11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-18

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-06-18

En 10 panneaux, suivez l’enquête de Poucette qui a trouvé une jolie plume colorée. La voilà partie à la rencontre du petit peuple des animaux. Tout une aventure quand on a que 10 cm de haut !

11a rue Maurice Burrus

Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

In 10 panels, follow the investigation of Thumbelina, who has found a pretty, colorful feather. Now she’s off to meet the little people of the animals. Quite an adventure when you’re only 10 cm tall!

German :

Verfolge auf 10 Tafeln die Ermittlungen von Däumelinchen, die eine schöne bunte Feder gefunden hat. Sie macht sich auf den Weg, um das kleine Volk der Tiere zu treffen. Ein Abenteuer, wenn man nur 10 cm groß ist!

Italiano :

In 10 tavole, seguite le indagini di Pollicino, che ha trovato una bella piuma colorata. Ora va a conoscere il piccolo popolo degli animali. È una bella avventura quando si è alti solo 10 cm!

Espanol :

En 10 paneles, sigue la investigación de Pulgarcita, que ha encontrado una bonita y colorida pluma. Ahora va a conocer a la gente pequeña de los animales. Es toda una aventura cuando sólo mides 10 cm

