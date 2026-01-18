Exposition ‘La Poésie de la Mer’ photos par Christine DROUILLARD Quartier Plaisance Aubeterre-sur-Dronne
Début : 2026-01-21
fin : 2026-04-21
2026-01-21
LA POÉSIE DE LA MER
Quartier Plaisance Hôtel du Périgord Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 46
English : Exposition ‘La Poésie de la Mer’ photos par Christine DROUILLARD
THE POETRY OF THE SEA
