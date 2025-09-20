Exposition : « La première Cité Castor de France » Cité des Castors Pessac

Gratuit. Entrée libre.

L’Association Culturelle des Castors de Pessac et le Syndicat de Quartier de Cap-de-Bos vous proposent de découvrir l’exposition réalisée par La Fédération des Syndicats et Comités de Quartiers de Pessac, avec le concours de l’Association Passeurs de Mémoire.

Cette exposition permet de découvrir et conserver la mémoire de l’évolution du paysage urbain et architectural de Pessac avec ses caractéristiques qui la rendent si différente de ses voisines, Mérignac et Talence.

Ce paysage diversifié est le fruit d’un contexte géographique et d’une histoire humaine, sociologique et économique. Il a généré des modes d’occupation de l’espace et des modes d’habiter qui ont progressivement structuré le paysage urbain. Les traces visibles des différentes époques racontent l’histoire de la ville.

Cité des Castors Place Charles-Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ Cette cité est la première Cité Castor de France. Elle a obtenu les labels « Patrimoine du XXe siècle » et « Architecture contemporaine remarquable ». Elle fut fondée en 1948, en pleine crise du logement, par 150 jeunes couples. Précurseurs, ils ont décidé dès le début de mettre en pépinière, avant même la fin de la construction, les arbres et les végétaux qui devaient agrémenter leurs rues et leurs haies. Sortie rocade n° 13. Lignes TBM – 4 – 24 – 77. Arrêt « France les Castors ».

