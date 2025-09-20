Exposition « La propagande dans tous ses états » Musée de la Résistance et du Combattant Montauban

Gratuit. À partir de 10 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La propagande est une entreprise de communication destinée à manipuler l’opinion publique ; elle a été particulièrement active pendant les guerres mondiales. Après une plongée dans la mise au pas de l’informatioj, orchestrée par l’Etat et l’Armée pendantr la Première Guerre mondiale, qu’elles proviennent de l’Etat, du régime de Vichy, des autorités nazies ou des Alliés, la guerre des médias fait rage.

Exposition présentée par le Musée de la Résistance et du Combattant et la Bibliothèque patrimoniale.

Musée de la Résistance et du Combattant 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 http://www.museeresistance.montauban.com/ Le musée de la Résistance et du combattant se situe à l’espace Perbosc. Cet établissement culturel fait partie du pôle patrimoine culturel. Le Pôle rassemble le CIAP, les archives municipales, la bibliothèque patrimoniale et le musée de la Résistance et du combattant.

