EXPOSITION LA PROPHÉTIE EST UNE MÉMOIRE, LA CROYANCE EST SYNTHÉTIQUE Montpellier

EXPOSITION LA PROPHÉTIE EST UNE MÉMOIRE, LA CROYANCE EST SYNTHÉTIQUE

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault

Venez découvrir la nouvelle exposition gratuite La prophétie est une mémoire, la croyance est synthétique à l’espace Dominique Bagouet sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Exposition accessible à tous du 26 novembre 2025 au 18 janvier 2026

Cette exposition s’inscrit dans le programme Art et Sciences de l’Espace Dominique Bagouet, et mettra en valeur l’œuvre de l’artiste Mona Young-eun Kim !

Ouvert du

Du mardi au dimanche, de 10h à 13h, et de 14h à 18h .

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 63 42 78

English :

Come and discover the new free exhibition Prophecy is a memory, belief is synthetic at the Espace Dominique Bagouet on the Esplanade Charles de Gaulle. Open to all from November 26, 2025 to January 18, 2026

German :

Entdecken Sie die neue kostenlose Ausstellung La prophétie est une mémoire, la croyance est synthétique im Espace Dominique Bagouet auf der Esplanade Charles de Gaulle. Die Ausstellung ist vom 26. November 2025 bis zum 18. Januar 2026 für alle zugänglich

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra gratuita La profezia è una memoria, la fede è sintetica all’Espace Dominique Bagouet sull’Esplanade Charles de Gaulle. La mostra è aperta a tutti dal 26 novembre 2025 al 18 gennaio 2026

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición gratuita La profecía es un recuerdo, la creencia es sintética en el Espace Dominique Bagouet de la Explanada Charles de Gaulle. La exposición estará abierta a todos del 26 de noviembre de 2025 al 18 de enero de 2026

