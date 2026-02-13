Exposition « La Réforme racontée », Café associatif Au Cœur à Cœur, Alès
Exposition « La Réforme racontée », Café associatif Au Cœur à Cœur, Alès samedi 28 février 2026.
Exposition « La Réforme racontée » 28 février – 18 avril Café associatif Au Cœur à Cœur Gard
Entrée libre
Début : 2026-02-28T13:30:00+01:00 – 2026-02-28T18:30:00+01:00
Fin : 2026-04-18T13:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00
Une véritable frise historique en 3D qui reprend les évènements fondateurs de la Réforme et ses répercussions du XVIe siècle à nos jours.
Visites guidées avec l’artiste sur demande.
Vernissage le sameid 28 février à 18h.
Café associatif Au Cœur à Cœur 5 rue d'Avéjan, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Le sculpteur Jean-Pierre Thein présente un bas-relief monumental de 30 mètres de long, composé de 17 panneaux sculptés à l’occasion des 500 ans de la Réforme en 2017.