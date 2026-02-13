Exposition « La Réforme racontée », Café associatif Au Cœur à Cœur, Alès

Exposition « La Réforme racontée » 28 février – 18 avril Café associatif Au Cœur à Cœur Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T13:30:00+01:00 – 2026-02-28T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-18T13:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Une véritable frise historique en 3D qui reprend les évènements fondateurs de la Réforme et ses répercussions du XVIe siècle à nos jours.

Visites guidées avec l’artiste sur demande.

Vernissage le sameid 28 février à 18h.

Café associatif Au Cœur à Cœur 5 rue d’Avéjan, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 26 60 58 »}]

Le sculpteur Jean-Pierre Thein présente un bas-relief monumental de 30 mètres de long, composé de 17 panneaux sculptés à l’occasion des 500 ans de la Réforme en 2017.