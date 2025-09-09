Exposition | « La Répétition » Creil

Du mardi 9 septembre au mardi 14 octobre 2025, les élèves des ateliers de l’Espace Matisse présentent leurs créations autour d’un thème aussi simple qu’infini La Répétition . Gestes, formes, images, textures… la répétition devient accumulation, transformation et exploration.

Tout au long de l’année, accompagnés par leurs artistes enseignants, les élèves ont interprété ce thème à travers la peinture, la photo, la sculpture, la céramique, le dessin, la gravure… et bien plus encore.

Le finissage de l’exposition se tiendra le samedi 11 octobre à 11h30 !

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la galerie de l’Espace Matisse: Du mardi au samedi de 14h à 17h

Espace Matisse, 101-119 rue Jean-Baptiste Carpeaux, 60100, Creil

Renseignements au 03 44 24 09 19

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creill.fr

