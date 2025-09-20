Exposition « La Résistance en Meuse » Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc

Exposition « La Résistance en Meuse » 20 et 21 septembre Archives départementales de la Meuse Meuse

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À partir de documents ayant survécu aux années sombres de la Seconde Guerre mondiale et à la clandestinité, l’exposition Résistance en Meuse évoque différentes facettes de la Résistance à l’occupation allemande entre 1940 et 1944, telle qu’elle fut vécue par les Meusiens. De la diffusion de tracts à l’action armée, en passant par l’aide aux fugitifs ou le renseignement, de l’action individuelle à l’engagement dans des mouvements organisés (FFI, ORA, FTP…), ce combat fut multiple… et risqué. Beaucoup de femmes et d’hommes sacrifièrent leur vie dans ce combat ; d’autres affrontèrent la souffrance de l’internement et de la déportation.

Cette exposition veut aussi leur rendre hommage en évoquant leur mémoire.

Attention : derniers jours d’ouverture !

Archives départementales de la Meuse 26 Rue d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc, France

