Informations pratiques

Brinon-sur-Sauldre

Exposition « La restauration des ponts du canal de la Sauldre de Brinon »

Maison de la Forêt Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-19

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’exposition consacrée à la restauration des ponts du canal de la Sauldre de Brinon, à la Maison de la Forêt, du 19 septembre au 24 octobre 2026.

Plongez dans l’histoire du canal de la Sauldre à travers l’exposition « La restauration des ponts du canal de la Sauldre de Brinon ». Présentée à la Maison de la Forêt, elle met en lumière les travaux de restauration de ces ouvrages emblématiques du patrimoine local.

Une exposition idéale pour découvrir autrement l’histoire et les richesses du canal qui traverse Brinon-sur-Sauldre.

Profitez de votre visite pour explorer la Maison de la Forêt et en apprendre davantage sur le patrimoine naturel et culturel de la Sologne. .

Maison de la Forêt Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the exhibition on the restoration of the bridges along the Sauldre Canal in Brinon at the Maison de la Forêt, from September 19 to October 24, 2026.

L’événement Exposition « La restauration des ponts du canal de la Sauldre de Brinon » Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-09-10 par OT SAULDRE ET SOLOGNE