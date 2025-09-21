Exposition : la restauration, une aventure partagée Eglise Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny
Exposition : la restauration, une aventure partagée Eglise Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny dimanche 21 septembre 2025.
Exposition : la restauration, une aventure partagée Dimanche 21 septembre, 10h00 Eglise Saint-Germain Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+
Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+
Présentation des restaurations intérieures effectuées depuis 2022 et en cours
Des bénévoles seront présents pour raconter les différentes étapes et répondre aux éventuelles interrogations des visiteurs. Des panneaux illustratifs seront exposés.
Eglise Saint-Germain 61560 Saint-Germain-de-Martigny Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie 0601452418 Église au sein du Perche ornais, entièrement décorée en 1866
Présentation des restaurations intérieures effectuées depuis 2022 et en cours
Mahé H