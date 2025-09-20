Exposition « La Rochelle années 80 », photographies de François Fèvre Archives Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

La Rochelle années 80 est une exposition signée François Fèvre. À travers son regard, nous redécouvrons La Rochelle des années 1980, une ville en pleine mutation — entre vestiges d’un passé ouvrier et promesses de modernité. Bien que formé auprès de grands noms de la photographie de mode des années 1960 et 1970 comme Sarah Moon, Helmut Newton ou Guy Bourdin, François Fèvre s’inscrit pleinement dans la lignée des grands photographes humanistes des années 1950 (Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard Boubat). Accompagnée par des textes signés Bernard Ruhaud, cette exposition est une invitation à prendre le temps de voir. Dans une époque plus rapide, ces images nous rappellent l’importance de la présence, de l’écoute visuelle, de la rencontre. Elles nous montrent que la beauté se cache souvent dans la simplicité, dans la sincérité du moment présent.

Présence exceptionnelle de l’auteur, le samedi 20 septembre de 15h à 17h pour une séance dédicace de son ouvrage « La Rochelle années 80 ».

Animation photo « comme au XIXe siècle » par Studio Pichet le dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h30. Prenez la pause comme aux débuts de la photographie et repartez avec un souvenir.

Archives Olga de Saint-Affrique 25B avenue John Fitzgerald Kennedy 17000 La rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 53 91 https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales Ouvert en septembre 2023, les Archives Olga de Saint-Affrique accueillent les archives municipales et communautaires de La Rochelle. Accès par bus : ligne Illico 2 – arrêt B. Giraudeau Archives ou ligne 6 – arrêt Kennedy. Station vélo Yelo : libre service vélos Espace Giraudeau. Parking gratuit espace Giraudeau.

© François Fèvre / Jean-Michel Clément