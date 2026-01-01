Exposition La Rochelle sur le vif Croquis d’artistes Salle Emile Combes La Rochelle

Exposition La Rochelle sur le vif Croquis d’artistes

Salle Emile Combes 40 rue de la Pépinière La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-01-31

Venez découvrir la variété des carnets exposés, échanger avec nous, voire nous rejoindre pour une séance décontractée sur le motif.

Salle Emile Combes 40 rue de la Pépinière La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine urbansketcherslarochelle@gmail.com

English : Exhibition La Rochelle on the spot Artists’ sketches

Come and discover the variety of notebooks on display, chat with us, or even join us for a relaxed session on the motif.

