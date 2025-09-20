Exposition La roseraie Dieulefit

Exposition La roseraie

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

2025-09-20

Exposition des tableaux de François Millon, les céramiques d’Aude Lavenant, les sculptures de Rainer Schlueter ainsi que la série Navigations-divagations de Cécile Mazoyer, peintre-graveuse.

11 montée du jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64

English :

Exhibition of paintings by François Millon, ceramics by Aude Lavenant, sculptures by Rainer Schlueter and the Navigations-divagations series by painter-engraver Cécile Mazoyer.

German :

Ausstellung der Bilder von François Millon, der Keramiken von Aude Lavenant, der Skulpturen von Rainer Schlueter sowie der Serie Navigations-divagations der Graviermalerin Cécile Mazoyer.

Italiano :

Una mostra di dipinti di François Millon, ceramiche di Aude Lavenant, sculture di Rainer Schlueter e la serie Navigations-divagations della pittrice e incisore Cécile Mazoyer.

Espanol :

Exposición de pinturas de François Millon, cerámicas de Aude Lavenant, esculturas de Rainer Schlueter y la serie Navigations-divagations de la pintora y grabadora Cécile Mazoyer.

