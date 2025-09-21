Exposition « La Rue Des Arts » – Galerie à ciel ouvert. Mairie de Gruissan Gruissan

Exposition « La Rue Des Arts » – Galerie à ciel ouvert. Mairie de Gruissan Gruissan dimanche 21 septembre 2025.

Exposition « La Rue Des Arts » – Galerie à ciel ouvert. Dimanche 21 septembre, 10h00 Mairie de Gruissan Aude

Gratuit. Sans réservation.

Exposition – La Rue des Arts

Une galerie à ciel ouvert dans les rues du village

Des peintres, sculpteurs, dessinateurs, céramistes et auteurs s’installent au cœur du village pour transformer les rues en une grande galerie vivante et colorée.

Tous les styles et toutes les techniques sont représentés, avec de nombreuses personnalités à découvrir.

Laissez-vous surprendre, émerveiller… et peut-être toucher par un véritable coup de cœur artistique

Des auteurs seront également présents en dédicace pour échanger avec vous autour de leurs œuvres. Un moment de partage culturel à ne pas manquer.

Mairie de Gruissan Rue Jules Ferry, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie 0468752121 https://ville-gruissan.fr

© Ville de Gruissan