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Exposition « La santé passe par l’eau », Centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Exposition « La santé passe par l’eau », Centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Exposition « La santé passe par l’eau », Centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Centre Pierre Mendès France

Adresse : 9 route de saint-aubin 33160

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 1 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Exposition « La santé passe par l’eau » 1 – 29 avril Centre Pierre Mendès France Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T13:30:00+02:00

Onze panneaux d’information sont à découvrir au Centre Pierre Mendes France.
Retrouvez également, sur cette même thématique, le stand d’information sur l’eau et la santé le mercredi 22 avril de 10h à 18h.

Centre Pierre Mendès France 9 route de saint-aubin 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez du mercredi 1er avril au mercredi 29 avril l’exposition de l’agence de l’eau Adour-Garonne.

@Agence de l’eau Adour-Garonne

À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)