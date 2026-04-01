Exposition « La santé passe par l’eau », Centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles
Exposition « La santé passe par l’eau », Centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 1 avril 2026.
Exposition « La santé passe par l’eau » 1 – 29 avril Centre Pierre Mendès France Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T13:30:00+02:00
Onze panneaux d’information sont à découvrir au Centre Pierre Mendes France.
Retrouvez également, sur cette même thématique, le stand d’information sur l’eau et la santé le mercredi 22 avril de 10h à 18h.
Centre Pierre Mendès France 9 route de saint-aubin 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez du mercredi 1er avril au mercredi 29 avril l’exposition de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
@Agence de l’eau Adour-Garonne
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