Exposition « La Seconde Guerre mondiale à Cormeilles-en-Parisis » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 L'Empreinte Val-d'Oise

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez une exposition historique sur la Seconde Guerre mondiale, vécue par les habitants de Cormeilles-en-Parisis. Exposition en accès libre, avec visites guidées à 11h et 16h.

L’Empreinte 31 rue Thibault-Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 50 47 01 https://www.ville-cormeilles95.fr/lempreinte-maison-du-patrimoine/ L’Empreinte est la maison du patrimoine de Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise). Grâce à un parcours interactif, les visiteurs de tous âges peuvent y découvrir Cormeilles, son territoire et son histoire. Des activités y sont également proposées toutes les semaines. En voiture : parking dans la cour.

En transports en commun : ligne J depuis Saint-Lazare, station Cormeilles-en-Parisis. Puis bus 3005 direction Montigny, arrêt Aristide Briand.

Exposition « La Seconde Guerre mondiale à Cormeilles-en-Parisis »

© Ville de Cormeilles-en-Parisis, don de Muguette Schmucki-Marais