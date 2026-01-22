Exposition la seconde guerre mondiale en Pays de Retz

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Début : 2026-02-10 16:00:00

fin : 2026-02-10 18:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Plongez au cœur de l’histoire du Pays de Retz la Seconde Guerre mondiale se raconte ici !

L’Apromit a le plaisir de présenter à la médiathèque de Saint-Michel l’exposition La Seconde Guerre mondiale en Pays de Retz .

Cette exposition, conçue par la Société des historiens du Pays de Retz (SHPR), dont l’Apromit est partenaire, met en lumière la manière dont la dernière guerre a été vécue localement

mobilisation

exode

arrivée des Allemands

vie quotidienne sous l’Occupation

réquisitions

résistances

Libération…

Chacun des 18 panneaux présentés mêle témoignages, photographies, documents d’archives et contextualisation historique.

L’exposition est complétée par un hors-série paru en 2025, La Seconde Guerre mondiale en Pays de Retz Tome 1 De l’Occupation à l’espoir d’une libération, dont la vente sera assurée sur place par l’Apromit. Pour information, le tome 2 est en préparation.

Infos pratique

visite aux horaires d’ouverture de la médiathèque de St Michel

parking gratuit à proximité

+33 2 40 27 86 30 mediatheque@stmichelchefchef.fr

English :

Immerse yourself in the history of Pays de Retz World War II is told here!

