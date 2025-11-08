Exposition La Selle-sur-le-Bied
Exposition La Selle-sur-le-Bied samedi 8 novembre 2025.
Rue de Picardie La Selle-sur-le-Bied Loiret
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-11 2025-11-15 2025-11-16
Les associations Histoire de Griselles et Histoire du Gâtinais présentent une exposition autour de l’enseignement, l’école et l’éducation.
Chaque jour, à 15h, tentez de décrocher votre certificat d’études puis laissez-vous emporter dès 16h par un spectacle théâtralisé dirigé par Patrick Louis et les chansons du Chœur LA-DO-RÉ dirigé par Jocelyne Huck. .
Rue de Picardie La Selle-sur-le-Bied 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 30 02
English :
The associations Histoire de Griselles and Histoire du Gâtinais present an exhibition on teaching, school and education.
German :
Die Vereine Histoire de Griselles und Histoire du Gâtinais präsentieren eine Ausstellung rund um Unterricht, Schule und Erziehung.
Italiano :
Le associazioni Histoire de Griselles e Histoire du Gâtinais presentano una mostra sull’insegnamento, la scuola e l’educazione.
Espanol :
Las asociaciones Histoire de Griselles e Histoire du Gâtinais presentan una exposición sobre la enseñanza, la escuela y la educación.
