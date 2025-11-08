Exposition La Selle-sur-le-Bied

Exposition

Rue de Picardie La Selle-sur-le-Bied Loiret

2025-11-08

2025-11-15

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-11 2025-11-15 2025-11-16

Les associations Histoire de Griselles et Histoire du Gâtinais présentent une exposition autour de l’enseignement, l’école et l’éducation.

Chaque jour, à 15h, tentez de décrocher votre certificat d’études puis laissez-vous emporter dès 16h par un spectacle théâtralisé dirigé par Patrick Louis et les chansons du Chœur LA-DO-RÉ dirigé par Jocelyne Huck. .

English :

The associations Histoire de Griselles and Histoire du Gâtinais present an exhibition on teaching, school and education.

German :

Die Vereine Histoire de Griselles und Histoire du Gâtinais präsentieren eine Ausstellung rund um Unterricht, Schule und Erziehung.

Italiano :

Le associazioni Histoire de Griselles e Histoire du Gâtinais presentano una mostra sull’insegnamento, la scuola e l’educazione.

Espanol :

Las asociaciones Histoire de Griselles e Histoire du Gâtinais presentan una exposición sobre la enseñanza, la escuela y la educación.

