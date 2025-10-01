Exposition « La solidarité en Val d’Argent » Sainte-Croix-aux-Mines

Exposition « La solidarité en Val d’Argent » Sainte-Croix-aux-Mines mercredi 1 octobre 2025.

Exposition « La solidarité en Val d’Argent »

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

Date(s) :

2025-10-01

À l’occasion du mois de la solidarité, le service Patrimoine vous propose une exposition rétrospective sur les diverses formes de solidarité qui se sont développées dans le Val d’Argent.

Tout public

Exposition Gratuit Entrée libre

Apéro-rencontre Gratuit Sur inscription .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

To mark Solidarity Month, the Heritage Department is presenting a retrospective exhibition on the various forms of solidarity that have developed in the Val d’Argent.

German :

Anlässlich des Monats der Solidarität bietet Ihnen die Abteilung Kulturerbe eine retrospektive Ausstellung über die verschiedenen Formen der Solidarität, die sich im Val d’Argent entwickelt haben.

Italiano :

In occasione del Mese della Solidarietà, il Dipartimento del Patrimonio organizza una mostra retrospettiva sulle varie forme di solidarietà che si sono sviluppate in Val d’Argent.

Espanol :

Con motivo del Mes de la Solidaridad, el Departamento de Patrimonio organiza una exposición retrospectiva sobre las distintas formas de solidaridad que se han desarrollado en el Val d’Argent.

