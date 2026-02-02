Exposition La Somme dans tous ses états Peintures acrylique Ault

Exposition La Somme dans tous ses états Peintures acrylique

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

2026-02-03

Catherine Vasseur est une artiste peintre amateur qui s’est découvert une passion pour la peinture un an après sa retraite.

D’abord autodidacte, elle a ensuite suivi les cours de l atelier Quelle Soit d Abbeville auprès de Véronique Soitel.

Elle participe activement au club de peintures de Sailly Flibeaucourt animé par Catherine Saint Pol.

Sa technique favorite est l’acrylique même s il lui arrive, plus rarement, de travailler l’huile, l’aquarelle ou le pastel

Son style est tantôt figuratif, tantôt plus abstrait en fonction de ses envies.

Elle puise son inspiration dans la nature qui l’entoure et les couleurs changeantes de la Baie de Somme ou encore l actualité. Ses œuvres sont très colorées.

Catherine a participé à plusieurs expositions au Crotoy, à Rue, à Abbeville ou encore à Sailly Flibeaucourt.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Catherine Vasseur is an amateur painter who discovered her passion for painting a year after her retirement.

Initially self-taught, she then took classes at the Quelle Soit d’Abbeville workshop with Véronique Soitel.

She is an active member of the Sailly Flibeaucourt painting club run by Catherine Saint Pol.

Her favorite technique is acrylic, although she occasionally works in oil, watercolor or pastel

Her style is sometimes figurative, sometimes more abstract, depending on her mood.

She draws her inspiration from the natural world around her, the changing colors of the Baie de Somme and current events. Her works are highly colorful.

Catherine has taken part in several exhibitions in Le Crotoy, Rue, Abbeville and Sailly Flibeaucourt.

Library opening hours.

Free

