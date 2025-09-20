EXPOSITION « La Sucrerie, un patrimoine exceptionnel » Maison des Artistes de Villenoy Villenoy

Accès libre et gratuit

22 ans après sa fermeture, la Mairie met en lumière La Sucrerie de Villenoy, qui décennie après décennie a façonné le paysage communal, en devenant dès sa création en 1869, la plus grande sucrerie au monde !

Une retrospective attendue par les habitants et les anciens salariés toujours présents sur le territoire ; une exposition mémoire qui retrace le développement économique du XIXe siècle à nos jours, à travers les témoignages, les photographies, les vidéos et les objets collectés.

Un pan de l’histoire locale, mais aussi nationale et mondiale à découvrir à partir du 20/09 à Villenoy.

Exposition accessibles les mercredis et samedis de 14h à 18h du 20/09 au 18/10.

Vernissage et rencontre-débat avec les anciens salariés le 20/09 à 14h.

Renseignements auprès de Valérie Perrin :

v.perrin@villenoy.fr

01 83 61 04 63

Maison des Artistes de Villenoy 87 rue Aristide Briand 77124 Villenoy Villenoy 77124 Seine-et-Marne Île-de-France 07 56 07 38 97 https://www.facebook.com/p/Maison-des-artistes-de-Villenoy-100090391354000/?locale=fr_FR [{« link »: « mailto:v.perrin@villenoy.fr »}] Ancienne demeure et maison des Directeurs de la Sucrerie de Villenoy, cette bâtisse du XIXe siècle a été rachetée par la municipalité et transformée en espace de soutien à la création artistique. La Maison des Artistes de Villenoy accueille ainsi une Micro-Folie, des expositions ainsi que des ateliers artistiques. Parking situé au 89 rue Aristide Briand.

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture.

