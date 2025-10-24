EXPOSITION LA SYMBOLIQUE DU JAUNE Agde

EXPOSITION LA SYMBOLIQUE DU JAUNE

3 Place Molière Agde Hérault

Début : 2025-10-24

fin : 2025-11-22

Exposition de peintures.

On entre en peinture comme on entre en religion !

Doit-on chercher à la comprendre?

On ne comprend pas le chant des oiseaux, on l’écoute

La peinture on la regarde, on ne disserte pas devant pendant des heures, on aime ou on aime pas .

Je présente une série d’oeuvres nouvelles en parte en hommage au jaune couleur de joie, de bonheur, d’énergie & de vitalité, en espérant apporter un peu de sérénité en cette pèriode de trouble et de désarroi . Gérard Franck. L

> Vernissage Vendredi 24 octobre à partir de 18h30

> Infos 06.81.08.16.37

+33 6 81 08 16 37

