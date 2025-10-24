EXPOSITION LA SYMBOLIQUE DU JAUNE Agde
3 Place Molière Agde Hérault
Exposition de peintures.
On entre en peinture comme on entre en religion !
Doit-on chercher à la comprendre?
On ne comprend pas le chant des oiseaux, on l’écoute
La peinture on la regarde, on ne disserte pas devant pendant des heures, on aime ou on aime pas .
Je présente une série d’oeuvres nouvelles en parte en hommage au jaune couleur de joie, de bonheur, d’énergie & de vitalité, en espérant apporter un peu de sérénité en cette pèriode de trouble et de désarroi . Gérard Franck. L
> Vernissage Vendredi 24 octobre à partir de 18h30
> Infos 06.81.08.16.37
