Exposition La Symétrie des Rêves à Orvault Château de La Gobinière Orvault

Exposition La Symétrie des Rêves à Orvault Château de La Gobinière Orvault jeudi 4 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 09:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit entrée libre En famille, Tout public

[Le Muséum près de chez vous ????] Ouvert jusqu’au 3 novembre 2025, le Muséum s’engage également dès à présent dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.????La Symétrie des rêves????? Du 17 octobre 2025 au 4 janvier 2026???? Château de la Gobinière à OrvaultAurons-nous jamais la possibilité de connaître le rêve d’un papillon ?Ne sommes-nous pas, nous-mêmes, toujours à papillonner, ignorants de notre nature profonde, des sources de nos savoirs, des jaillissements de notre pensée, des gestes simples et immémoriaux qui nous façonnent, des intuitions qui nous orientent, des songes qui nous fortifient autant qu’ils nous hantent ? Ne sommes-nous pas papillons par nos errements, notre soif de nectars, notre appétit de voyages, notre propension à préférer lamétamorphose au définitif et à l’achevé ?Des papillons ont vu le jour dans le cabinet de curiosités de l’illustrateur Albertus Seba, se sont échappés des pages de cet ouvrage imposant et sont allés se poser sur des reproductions d’œuvres d’art. Cela pour les imiter afin de nous séduire, et ainsi, que l’on prenne soin d’eux…Pas moins de 300 papillons nous offrent de découvrir les motifs de leurs ailes et, ce faisant, les œuvres qui leur ont donné naissance, à moins que ce ne soit le contraire…Une exposition entre art et science où se mêlent véracité et fantaisie, notices naturalistes et biographies artistiques.• 37 Avenue de la Ferrière 44700 Orvault• entrée libre• Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30• Dimanche de 15h à 18h.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/presdechezvous.html#symetrieorvault