Exposition La table ronde des oiseaux Mairie de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre

Exposition La table ronde des oiseaux

Mairie de Ruelle-sur-Touvre BP 30053 Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-01-02

Marino et Chrisco vous convient à la table ronde des oiseaux animée par la reine de Grande Terre, l’oie d’or, la pupu, la corneille, le rouge-gorge et plein d’autres piafs.

Vernissage le jeudi 8 décembre à 18h.

English :

Marino and Chrisco invite you to the round table of birds, featuring the Queen of Grande Terre, the golden goose, the pupu, the crow, the robin and many other birds.

Opening on Thursday, December 8 at 6pm.

German :

Marino und Chrisco laden Sie zum Vogelstammtisch ein, der von der Königin von Grande Terre, der goldenen Gans, dem Pupu, der Krähe, dem Rotkehlchen und vielen anderen Piepmätzen belebt wird.

Vernissage am Donnerstag, den 8. Dezember um 18 Uhr.

Italiano :

Marino e Chrisco vi invitano a unirvi a loro per una tavola rotonda sugli uccelli, con la regina delle Grandi Terre, l’oca reale, il pupo, la cornacchia, il pettirosso e una miriade di altri volatili.

Inaugurazione giovedì 8 dicembre alle 18.00.

Espanol :

Marino y Chrisco le invitan a unirse a ellos en una mesa redonda de aves, con la reina de Grande Terre, el ganso dorado, el pupú, el cuervo, el petirrojo y un sinfín de pájaros más.

Inauguración el jueves 8 de diciembre a las 18.00 horas.

