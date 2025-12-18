Exposition La Terre d’Emile Zola Châteaudun

Exposition La Terre d’Emile Zola

Exposition de l’AREC (Artistes de la REgion Cloysienne). Vernissage de l’exposition le samedi 17 janvier à 11h00.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque.

Vendredi 23 janvier à 18h30 lecture par les élèves de l’Ecole municipale de théâtre Emile Zola écrit La Terre de Philippe Lipchitz (entrée gratuite)

Samedi 24 janvier à 15h00 Conférence Zola en Pays Dunois par Jean-Claude Galerne (entrée gratuite) .

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

Exhibition by AREC (Artistes de la REgion Cloysienne). Exhibition opening on Saturday January 17 at 11:00 am.

